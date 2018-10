Glyphosate : la justice maintient la condamnation de Monsanto mais réduit les dommages et intérêts dus à Dewayne Johnson

Monsanto devra quand même verser 78 millions de dollars au jardinier atteint d'un cancer en phase terminale.

L'appel de Monsanto est rejeté. Une juge américaine a maintenu le verdict mais ordonné, lundi 22 octobre, de réduire la somme que devra payer à un jardinier souffrant d'un cancer le géant Monsanto, accusé d'avoir caché la dangerosité de son désherbant Roundup. En août, un jury populaire de San Francisco avait conclu que Monsanto avait agi avec "malveillance" en dissimulant la dangerosité potentielle du Roundup et que ses désherbants grand public Roundup et professionnel RangerPro avaient "considérablement" contribué à la maladie de Dewayne Johnson, 46 ans.

78 millions de dollars au lieu de 289 millions

A l'issue de ce procès historique, le jury avait condamné Monsanto à verser quelque 289 millions de dollars : 39 millions au titre du préjudice moral et financier infligé au plaignant et 250 millions au titre des dommages, destinés à punir la firme. C'est cette somme de 250 millions de dollars que la juge a estimé excessive. Se fondant notamment sur la jurisprudence, elle a estimé que compte tenu de l'importance de la compensation de 39 millions de dollars octroyée à Dewayne Johnson au titre des préjudices moraux et économiques, il convenait d'infliger au maximum la même somme au titre de dommages punitifs à Monsanto. Ce qui porte désormais la somme totale à 78 millions de dollars.

Dewayne "Lee" Johnson a jusqu'au 7 décembre pour accepter cette décision. S'il la refuse, la juge organisera un nouveau procès pour fixer un nouveau montant de dommages punitifs. "Même si nous pensons qu'une baisse des dommages punitifs était injustifiée", les avocats du plaignant, père de deux enfants, se sont réjouis de voir maintenu le verdict sur le fond. Ils ont ajouté dans un communiqué "réfléchir à leurs options" pour déterminer s'ils acceptaient la décision du juge ou préféraient un nouveau procès. Le groupe allemand Bayer, qui vient de racheter Monsanto, a toujours l'intention de faire appel du verdict sur le fond.