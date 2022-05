Gastronomie : la laitue asperge s’invite à table

Encore méconnue, la laitue asperge est de plus en plus prisée par les restaurants. D’origine asiatique, elle est cultivée au printemps et à l’automne.

À Tourves (Var), derrière un champ de coquelicots se cache un légume étrange venu de loin. C’est de la celtuce, ou plus communément appelée laitue asperge ou laitue chinoise. "C’est un produit asiatique qu’on commence à consommer un peu en France", explique Brun Cayron, maraîcher à Tourves. Plus exactement, c’est une laitue de type romaine poussant sur une tige.

Un légume de printemps et d’automne

"On le cultive, nous, ici, au printemps et à l’automne, parce qu’en dehors de ces temps-là, c’est un peu trop chaud ou trop froid", précise Bruno Cayron. Certains chefs en font même un ingrédient de base de leurs plats. C’est notamment le cas à Toulon (Var). Les clients d’un restaurant sont surpris par les saveurs de la laitue asperge. "Ça a un gout de petits pois. Je trouve ça très frais et très croquant", détaille une cliente. Une autre est tout aussi enthousiaste : "ça ressemble un peu à l’asperge, mais en plus délicat. C’est très très bon !"