Gastronomie : découverte de la cuisine aux algues

La mer s'est retirée sur la plage de Saint-Goustan au Croisic (Loire-Atlantique). Valérie a quelques heures seulement pour parcourir l'estran et faire découvrir les algues, ces légumes de la mer invisibles à marée haute. Sur la façade atlantique, il y a au moins 500 espèces d'algues, dont une vingtaine sont comestibles. Une nourriture que les Asiatiques connaissent bien, mais plutôt méconnue en France.

De grandes vertus

Les algues alimentaires, brunes, rouges ou vertes, sont une découverte pour le public présent ce jour-là. À la ferme marine, les algues sont cueillies quotidiennement. Dulses, Laminaires et Spaghettis de mer vont rejoindre les plus grandes tables. Les chefs Ducasse et Roellinger s'approvisionnent ici. Les algues ont beaucoup de vertus. La laitue de mer est par exemple riche en vitamine C et est très diététique. Pour les apprécier, il suffit de les cuisiner. Ce jour-là, c'était coques et tartare aux algues fraîches. Les algues alimentaires sont excellentes pour la santé. Un trésor caché à découvrir.

