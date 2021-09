Fruits : une récolte de pommes satisfaisante malgré la météo

Elles ont repris des couleurs. À Saint-Martin-d'Auxigny, dans le Cher, les pommes sont ramassées avec deux semaines de retard. Et malgré les conditions climatiques du printemps dernier, la récolte semble satisfaisante pour les arboriculteurs. "Aujourd'hui, on constate qu'on va récolter 50 à 60 %, donc c'est mieux que prévu", se réjouit Pascal Clavier, producteur de pommes.

La récolte va durer jusqu'à fin novembre

Au printemps dernier, des allées entières de cette exploitation ont gelé. Les producteurs ont veillé pendant six nuits au chevet des arbres fruitiers. Ils ont dépensé 54 000 euros pour sauver leurs vergers. Avec un rendement plus faible, il a fallu faire des choix auprès des clients. "Pour les nouveaux clients, certainement limiter, voire leur dire non", regrette Sabine Clavier, productrice. À la livraison, les distributeurs sont tout de même satisfaits. "Les quantités risquaient d'être limitées et finalement, on a tout ce qu'on a commandé", constate une employée de rayon dans un magasin Carrefour. La récolte des pommes devrait durer jusqu'à fin novembre.