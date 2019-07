Fruits exotiques : une consommation à la hausse en France

Les Français aiment de plus en plus les fruits exotiques. "En 2018, ils ont consommé en moyenne 7,5 kg de fruits exotiques, c'est 10% de plus en un an. Les ménages ont dépensé 24,60 € pour ces achats. Sur la première marche du podium, l'avocat, avec 3,2 kg par ménage et par an. Vient ensuite l'ananas, avec 2,5 kg par ménage et par an et loin derrière, la mangue, avec 800 g sur l'année. Parmi les plus fortes progressions, il faut noter +25% entre 2011 et 2016 pour la mangue et l'avocat", explique la journaliste Sophie Lanson sur le plateau de France 2. Neuf fruits sur dix arrivent par bateau.

Des fruits qui viennent de plusieurs pays

Selon les professionnels, la hausse de la consommation de ces fruits s'explique notamment par le fait que les fruits exotiques peuvent maintenant être proposés à point, mûrs, et donc être consommés tout de suite dès l'achat, et ce grâce à de meilleurs systèmes logistiques. Les produits viennent principalement d'Israël, du Maroc, de la Tunisie et des États-Unis en hiver. En été, ils viennent d'Afrique du Sud, l'Uruguay et l'Argentine. Neuf fruits sur dix arrivent par bateau.

