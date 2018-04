Fraises : s'engager pour une consommation responsable

À Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Camille s'est lancée dans la production de fraises il y a trois ans. Pour la première fois cette année, elle travaille avec la coopérative de consommateurs "C'est qui le patron ?!". Ce qui lui permet d'être payée au juste prix. "L'idée c'est d'avoir une rémunération juste qui nous permet de vivre de notre métier, de se développer, de faire les investissements qu'il faut pour évoluer, et d'autre part que le consommateur ait un produit pour lequel il paie mais de qualité", explique Camille Poulet, productrice.

Une coopérative virtuelle

En échange d'un prix d'achat plus élevé, cette productrice doit répondre à un cahier des charges strict. Agriculture raisonnée, respect de l'environnement et des périodes de cueillette, tout a été décidé par plus de 5 000 consommateurs regroupés dans une vaste coopérative virtuelle. Tous ont voté par internet pour élaborer cette charte de bonne conduite. Le prix de la Ciflorette est fixé à 4,35 euros la barquette de 250 grammes. Tout changement de prix doit être voté par les consommateurs. Ce sont eux les patrons.

