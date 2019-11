Fongicides : des chercheurs démontrent leur toxicité pour l'homme

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ce sont des produits pour empêcher la prolifération de champignons dans les champs de céréales et dans les vignes. Des chercheurs français ont démontré la toxicité de ces pesticides dans un rapport publié jeudi 7 novembre. Les molécules dites SDHI tuent les champignons en bloquant la fabrication d'une enzyme à l'intérieur de leurs cellules. Mais selon les scientifiques du CNRS et de l'Inserm, ces principes actifs affectent de la même manière les cellules des abeilles, des vers de terre et même des humains.

"Toutes ces expositions vont provoquer des maladies neurologiques"

"On est persuadé que progressivement toutes ces expositions vont provoquer des maladies neurologiques", indique Paule Bénit, ingénieure de recherche en biologie cellulaire. Alertées, les autorités sanitaires ont ordonné des expertises supplémentaires pour évaluer ces risques pour la santé humaine.

