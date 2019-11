Feuilleton : rouge tomate (5/5)

La tomate est une passion française, cultivée dans tous les potagers. Direction le château de la Bourdaisière (Indre-et-Loire) au sein duquel a lieu chaque année le Festival de la Tomate. Une fois encore, les visiteurs sont tous venus pour voir et admirer le potager du château et ses tomates de toutes formes, tailles et couleurs. Sur un hectare, on comptabilise 700 espèces parmi lesquelles les cœurs de bœuf oranges.

"Ce patrimoine appartient à tous"

Une collection unique au monde et qui le restera. La commercialisation des graines est en effet interdite car elle ne figure pas au catalogue officiel des semences autorisées à la vente, au grand dam du châtelain. "On ne doit pas brider justement ce vivant qui appartient à chacun dès lors qu’il est bon pour la santé. On peut développer des variétés avec plus de développement industriel mais il ne faut pas empêcher ces variétés paysannes d’être cultivées et d’être vendues parce que ce patrimoine appartient à tous", regrette-t-il.

