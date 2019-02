Feuilleton : le champ des agricultrices (1/5)

Fanny et Hélène sont éleveuses de chèvres en Charente, Cathy est productrice de fromages en Franche-Comté, Lise cultive des pommes dans la Sarthe et Béatrice élève des caches laitières en Vendée. En France, un agriculteur sur quatre est une agricultrice. Béatrice et son mari Dominique doivent se séparer d'une partie de leur troupeau. Un moment difficile. Ils envoient neuf vaches laitières à l'abattoir, car ces éleveurs de 55 ans vont bientôt arrêter de produire du lait. La ferme a été transmise au couple par le père de Dominique, mais le travail est trop dur. Il n'y a jamais le temps de s'arrêter. Or, le prix du lait n'a cessé de baisser.

120 000 euros récoltés grâce à une association

Fanny et Hélène ont, elles, choisi les chèvres il y a deux ans pour démarrer une production de lait. Elles ne se dégagent pas encore de salaire. Pour s'installer et acheter les terres, les deux amies ont bénéficié d'une participation citoyenne 120 000 euros grâce à l'association Terre de liens. Les conjoints des deux femmes, eux, travaillent à l'extérieur et elles s'occupent de la ferme. Dans le Doubs, à 800 mètres d'altitude, Cathy garde ses vaches montbéliardes au chaud.

