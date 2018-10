Feuilleton : la fève blanche de Madagascar (5/5)

Sur l'ile de Nosy Be, sur la côte nord-ouest de Madagascar, le séjour de François Pralu et de ses employés touche à sa fin. Le chocolatier français organise alors un gigantesque banquet sur sa plantation. Cette fête est très attendue par les ouvriers malgaches. "On sacrifie un zébu, et on prie pour avoir de bonnes récoltes de cacao", explique l'une des ouvrières. À Madagascar, le zébu est un symbole de puissance et de richesse. Si la céréale est la nourriture de base, le cacao pour les paysans est une source de revenus.

Améliorer les revenus des ouvriers

Sur cette autre exploitation d'un hectare, ces femmes ont toujours cultivé le cacao. Mais, depuis quelque temps, elles sont confrontées à des attaques de cochenilles, apparues après les inondations. Elina, chercheuse en agronomie, vient les aider avec un traitement simple et écologique. Ces petites exploitations produisent l'essentiel du cacao de Madagascar. Pourtant, cette culture leur permet à peine de vivre, le prix d'achat étant trop bas. "On a du mal à payer l'école et les soins médicaux pour les enfants, alors on a créé un syndicat pour améliorer nos revenus quand on vend du cacao", explique l'une des ouvrières. Première victoire pour ces femmes : le prix au kilo est passé de 26 centimes à 53 centimes d'euro.

