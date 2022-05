Fêtes des mères : cueillir soi-même son bouquet de fleurs

Les fleurs, voilà un cadeau qui fait toujours plaisir. Dans une ferme des Yvelines, vendredi 27 mai, les enfants sont de sortie. Leur mission : cueillir un bouquet de fleurs pour leur maman. "C’est la tradition, il faut que cela reste", affirme l’une d’entre elles. Cueillir soi-même des fleurs chez le producteur est économique. "Chez un fleuriste, on peut avoir un bouquet pour pas moins de 60 euros alors que là on en a peut-être pour la moitié, je pense", déclare une cliente. Sur 60 hectares, ce sont principalement les fruits et les légumes qui sont cultivées, mais les fleurs ont de plus en plus la cote.



Des fleurs locales

"Ces fleurs sont forcément locales. Elles n’ont pas fait la moitié du tour de la Terre en avion. Elles sont cueillies ici dans les Yvelines et elles vont être offertes à proximité de chez nous", constate Bruno Gansel, des Fermes de Gally. Alors, en fin de matinée, il y a du monde en caisse. Les cueilleurs devraient se bousculer d’ici le dimanche 29 mai.