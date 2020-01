Faune : un loup observé en Charente

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un loup, en pleine journée. C'est la drôle de rencontre qu'a faite Marina François, une mère de famille charentaise. Au volant de sa voiture, elle a le réflexe de le filmer avec son téléphone portable. Il s'agit d'un loup gris dont la présence a été confirmée par la préfecture. Certains estiment qu'il représente une éventuelle menace pour les troupeaux.

"C'est un super prédateur"

L'animal n'avait pas été aperçu dans le département depuis plus d'un siècle. Celui-ci aurait quitté sa meute. Les loups peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de se fixer sur un nouveau territoire. "Généralement ce sont des territoires assez riches en ongulés sauvages : cerfs, chevreuils, sangliers. (...) C'est un super prédateur donc il n'a pas trop de problèmes pour se nourrir", explique Jean-Yves Morellec, chef départemental de l'Office français de la biodiversité. Il y aurait plus de 500 loups recensés en France concentrés principalement dans le Sud-Est et dans les Alpes.

