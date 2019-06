Exportations : Donald Trump envisage de taxer le vin français

"La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français", a estimé Donald Trump sur CNBC, lundi 10 juin. Le président américain a tout à fait raison. Pour une bouteille de vin de blanc, par exemple, si elle est exportée vers les États-Unis, elle sera taxée de 0,04 centime d'euros et à l'inverse, si une bouteille de vin américain est importée des États-Unis vers l'Union européenne, elle est taxée à hauteur de 0,10 centime d'euros.

Les exportations se portent bien

Comment se porte le marché des exportations de vin français aux États-Unis ? Il se porte très bien. L'année dernière, on a enregistré une hausse de 4,6% pour les exportations de vins français et de 200% pour les importations de vin américain. Cette annonce de Donald Trump est très importante pour l'économie française, car les vins et spiritueux ont représenté en 2018 le deuxième excédent commercial après le secteur aéronautique, explique la journaliste de France 2 Julie Poirier

Le JT

Les autres sujets du JT