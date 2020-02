Eurozapping : sécurité internationale à Munich ; colère des agriculteurs en Espagne

On discute de sécurité internationale à Munich. Lors d'un meeting, on évoque la hausse des dépenses militaires et on constate qu'une éclaircie a lieu dans les Balkans, avec la réouverture d'une voie ferroviaire et la création d'une autoroute entre la Serbie et le Kosovo.

Congés à volonté en Belgique

Les tracteurs des agriculteurs espagnols ont convergé vers les grandes villes du pays afin de crier leur colère qui dure depuis plusieurs semaines. Ils réclament un prix juste pour leur production.

En Belgique, à Louvain, dans une entreprise de management, les employés peuvent prendre les congés qu'ils souhaitent, le patron veut juste que le travail soit fait.