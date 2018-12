Éthiopie : la chute des prix du café pèse sur les producteurs

C'est au sud de l'Éthiopie que les vertus du café ont été découvertes au VIIIe siècle. De génération en génération, tout le monde ici travaille dans la filière, à la main. Rien n'a changé depuis des décennies. Premier producteur du continent africain avec un café réputé parmi les meilleurs du monde, l'Éthiopie ne profite pas du boum de la consommation mondiale. Quand on va à la rencontre des producteurs, l'heure n'est pas à la jubilation.

Un prix qui suit les cours mondiaux

Au-delà de la difficulté du travail, les Éthiopiens disent ne plus gagner assez d'argent. Le prix du café est trop bas pour ces planteurs. Le kilo coûte 30 centimes d'euros, un tiers de moins qu'en 2017. Le prix du café éthiopien suit celui des cours mondiaux. Ces six dernières années, il a été divisé par deux à la bourse de New York (États-Unis), et la chute continue. Les producteurs du pays auraient perdu un cinquième de leurs revenus ces douze dernières années.

Le JT

Les autres sujets du JT