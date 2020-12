Espagne : la production de mangues, un marché juteux

Fraîchement découpée, juteuse, sucrée et acidulée : la mangue est un des fruits tropicaux les plus consommés au monde. Désormais, plus besoin de traverser l'Atlantique pour en trouver. En Espagne, dans le sud de l'Andalousie, des vergers de manguiers à perte de vue poussent sur plus de 5 000 hectares. Cette région bénéficie d'un climat tropical. Dans un de ces vergers, chaque jour, des centaines de kilos de mangues bio sont ramassées.



Un microclimat unique en Europe

"Nous avons vraiment de la chance : on a un microclimat unique en Europe. Entre Malaga et Grenade, la température est vraiment douce en hiver et jamais trop chaude non plus en été", confie Maria Martinez Hijano, agricultrice et productrice de mangue bio, qui a repris l'exploitation familiale de 38 hectares. Récoltée à maturité, l'Osteen, une mangue sans filaments à la couleur pourpre, est la variété la plus commercialisée et la plus recherchée par le consommateur. Elle se vend 1,50 euros le kilo : un marché juteux en pleine croissance.

