Épices : ce que contiennent vraiment les sachets

Sur ce marché du vieux Nice (Alpes-Maritimes), les clients achètent les épices avec précaution. "Je les sens, et je fais confiance au commerçant, je n'achète pas n'importe où", confie une femme. "Parfois, il n'y a pas de goût, parfois on voit que ce n'est pas frais", explique une autre cliente. Des produits parfois sans gout, une impression que confirme une enquête de la répression des fraudes. L'administration a contrôlé près de 200 établissements, producteurs, transformateurs et négociants. Résultat : dans plus de la moitié des cas, les produits présentent des anomalies. La plus courante ? Le produit vendu n'est pas celui indiqué.

Safran, poivre, paprika et piment ont la palme des produits les plus trafiqués

Par exemple, une épice présentée comme de la fleur de safran est en fait de la fleur de carthame, moins chère. De la cannelle censée venir du Sri Lanka est en réalité de la cannelle chinoise de moindre qualité. Autre fraude détectée : l'ajout de substances, comme du sel ou du sable, pour augmenter le poids du produit et ainsi le vendre plus cher. Parmi les produits qui présentent le plus d'anomalies : le safran, l'une des épices les plus chères au monde, les poivres, les paprikas et les piments. En cas de suspicion, les consommateurs peuvent contacter la répression des fraudes. La loi prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour les pratiques commerciales trompeuses.