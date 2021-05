Environnement : la protection du sol, essentielle pour l'agriculture

On entend de plus en plus d'agriculteurs soulever l'importance de protéger les sols. Oubliés, maltraités, soumis aux changements climatiques et aux pesticides, des solutions existent.

Le sol nous parle et cela s'apprend. Les plantes révèlent la nature du sol, et aident à adapter l'activité agricole. Tout ne peut pas pousser n'importe où. À La Roche-sur-Yon (Vendée), une classe s'active et comprend qu'il est impossible d'y faire pousser du blé. Ils comprennent l'importance de s'adapter à ces sols pour leur avenir. Ils apprennent aussi à comprendre le sol à l'aide de photos. Une priorité dans leur lycée, et une méthode d'observation qui fait évoluer l'agriculture.



Charrues nouvelle génération

Cette nouvelle génération devra utiliser de nouveaux outils. Dans les Hauts-de-France, une entreprise familiale fabrique des charrues depuis 1947, et la petite dernière remporte un franc succès. Le carnet de commandes est plein jusqu'en septembre : cette nouvelle charrue peut labourer en profondeur, et jusqu'à 13 centimètres seulement pour être compatible avec l'agriculture biologique. "On a senti qu'il y allait avoir un tournant", assure Sophie Larminaux, présidente des charrues Demblon.