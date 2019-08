Environnement : des experts alertent sur la consommation de viande

Manger de la viande quotidiennement serait un mauvais geste pour la planète. Notre système alimentaire réchauffe l'atmosphère et dégrade les sols, c'est l'une des conclusions des experts du climat, le Giec. "La façon de produire les aliments et ce que nous mangeons contribuent à la perte des écosystèmes naturels et au déclin de la biodiversité", a indiqué Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du Giec. 23% des émissions de gaz à effet de serre sont dues en grande partie à l'agriculture, car depuis cinquante ans, les habitudes alimentaires ont changé.

Changer son alimentation

L'élevage intensif est notamment dans le viseur des experts du Giec. Alors, les Français sont prêts à manger moins de viande pour préserver la planète. Mais certains agriculteurs redoutent les effets de ce rapport. Lutter contre le gaspillage alimentaire semble également une priorité pour le Giec : 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année.

