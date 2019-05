Élevage : un projet de poulailler fait polémique dans l'Oise

À La Villeneuve-sous-Thury, dans l'Oise, un poulailler géant de 16 hectares devrait s'installer et accueillir en plein air 40 000 poules pondeuses. Pour les 175 habitants, c'est l'inquiétude. "Le problème, c'est que 40 000 poules, ça va faire du bruit (...), c'est toujours une nuisance", regrette Patrick Labe, un habitant du village.

"Il n'y a pas d'odeur et il n'y a pas de bruit"

Une pétition à destination du préfet a ainsi reçu une cinquantaine de signatures. En plus des nuisances sonores, les habitants pointent l'odeur que va générer cette exploitation, et les prix de l'immobilier, qui risquent de chuter dans le village, situé à seulement 450 mètres du poulailler. C'est pourtant un agriculteur de la commune, Arnaud Bertin, qui porte ce projet, et il se veut rassurant. Il a invité les résidents de La Villeneuve-sous-Thury à venir visiter, avec lui, un poulailler. "Je vais bien leur montrer qu'il n'y a pas d'odeur et il n'y a pas de bruit", explique-t-il.

