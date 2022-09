Élevage : l'État autorise l'abattage de 174 loups autorisé pour faire face aux nombreuses brebis tuées

À L'Aubaret (Lozère), l'enclos de Jean-Paul Hebrard est vide depuis quelques jours. Le berger a quitté l'estive un peu plus tôt cette année, car avec ses brebis, il a dû faire face à de nouveaux voisins inquiétants et dangereux : des loups. Pour la première fois en dehors des massifs alpins, une meute de loups est en train de se constituer sur le mont Lozère, au milieu des estives. Le berger a été attaqué 17 fois par les loups, et a perdu 23 brebis.



Des moyens inédits

Un peu plus au Nord, sur le plateau de La Margeride (Lozère), les blanches du Massif Central sont en plein agnelage. Mais cette année, les professionnels n'ont pas le sourire. Ils ont été attaqués tout l'été par au moins deux loups. Au moins 60 brebis ont été tuées en Lozère en 2022. Face au carnage, l'État a mis en place des moyens inédits. Il a ainsi autorisé le prélèvement en France de 174 spécimens de loups en 2022, alors que c'est une espèce protégée. Pour l'instant, aucun loup n'a pu être tué en Lozère.