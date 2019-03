Elections européennes : "L'écologie est au premier rang des priorités" de la liste LREM, assure François de Rugy

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La République en marche (LREM) a présenté la première moitié de sa liste pour les européennes du 26 mai, menée par Nathalie Loiseau, suivie de Pascal Canfin. "Des personnalités qui sont à la fois crédibles sur l'Europe et crédibles sur l'écologie, seront aux premières places de cette liste de la majorité, qui est une liste de rassemblement et d'ouverture sur un projet européen, dans lequel l'écologie est au premier rang des priorités", assure le ministre François de Rugy sur le plateau des 4 Vérités de France 2, mercredi 27 mars.

Agir au sein d'une future majorité européenne

Pascal Canfin n'avait pourtant pas hésité à critiquer la politique du gouvernement, assurant qu'il ne souhaitait pas être sur la liste LREM. "Il y a des batailles que nous menons en France au niveau européen qu'il faut continuer avec des députés européens au Parlement européen et c'est cela que Pascal Canfin fait comme choix, avec d'autres d'agir au cœur d'une future majorité européenne", souligne le ministre de la Transition écologique et solidaire.

Certains attaquent la liste LREM, la jugeant trop hétéroclite. Comment peuvent se mettre d'accord des écologistes et le président du syndicat Jeunes agriculteurs ? "On sera plus forts avec des gens comme Pascal Canfin ou Pascal Durand, qui se battent depuis des années là-dessus et un responsable du secteur agricole qui pourra dire : ‘Moi avec mon expérience d'agriculteur et de syndicaliste agricole, voilà comment on peut faire’", conclut François de Rugy.