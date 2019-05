Écologie : quel bilan pour Emmanuel Macron ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans son programme de 2017, Emmanuel Macron mêle environnement, croissance et investissement, avec peu d'objectifs chiffrés en matière d'écologie. Il fait une promesse : la rénovation d'un million de logements mal isolés d'ici 2022. Un objectif qui devrait être atteint. Le gouvernement a lancé un plan de rénovation de 500 000 logements par an. Autre mesure verte : la généralisation du chèque énergie et des aides renforcées pour le remplacement des chaudières au fioul.

Le glyphosate interdit aux particuliers, pas aux agriculteurs

Le bilan est plus mitigé en matière d'énergie. Le candidat Macron s'était engagé à ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Un objectif finalement repoussé de dix ans. Les quatre dernières centrales à charbon, très polluantes, devraient toutes fermer d'ici la fin du quinquennat. Sur les hydrocarbures, plus aucun nouveau permis d'exploitation ne sera délivré, mais les concessions en cours peuvent être prolongées jusqu'en 2040.

Concernant la sécurité alimentaire, le bilan est en demi-teinte. Le gouvernement a interdit le dioxyde de titane, un additif alimentaire dangereux pour la santé à partir de 2020, mais seulement pour un an. Le glyphosate, interdit pour les particuliers, reste autorisé pour les agriculteurs, normalement pendant trois ans, mais aucune date n'est inscrite dans la loi. Emmanuel Macron se présente sur la scène internationale comme le champion de la lutte pour l'environnement, mais en France, les défenseurs de l'écologie lui opposent un bilan contrasté.

