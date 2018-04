Éco/Conso : les produits bio, forcément plus chers ?

Sur le plateau du 13 Heures de France 2 ce jeudi 19 avril, Simon Ricottier revient sur le bio qui a de plus en plus la cote auprès des Français. Certains estiment que manger bio à un coût. Qu'en est-il ? Le journaliste de France 2 note qu'"en moyenne, les produits bio sont 25% plus chers que les aliments conventionnels. Et cela s'explique facilement, les agriculteurs ont plus de travail [...] et le rendement est en général moins important."

Privilégier les circuits courts

Pourtant, au supermarché, des produits bio de plus en plus accessibles font leur apparition. "Les grandes surfaces font beaucoup d'effort en ce sens. Et les produits ne sont pas forcément moins bons", remarque Simon Ricottier. Enfin, peut-on se faire avoir sur la qualité quand on achète bio ? "Cela peut arriver, quand vous voyez des fraises ou des tomates bio produites à l'étranger, en Espagne par exemple, elles viennent peut-être de cette région au sud du pays". Si tout est bio, les serres sont cependant chauffées et beaucoup d'eau est utilisée. Le journaliste conseille donc de "privilégier les circuits courts et les produits de saison".

