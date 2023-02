REPLAY - Devenir agriculteur : pourquoi pas ? Le débat du Talk franceinfo.

Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris, porte de Versailles. Alors qu’un quart des agriculteurs partira à la retraite dans les prochaines années, qui sont les nouveaux agriculteurs qui reprendront ces terres et les exploitations. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Ludovic Pauchant et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Chaque année 20.000 agriculteurs arrêtent leur activité et seulement 14.000 nouveaux s'installent. En cause, les travaux nécessaires pour adapter la ferme aux besoins de l'agriculture avant de commencer son exploitation. Devenir agriculteur en 2023 n'est pas un choix anodin. Cependant, malgré les nombreux défis que représentent les métiers agricoles, il semble qu'ils attirent pourtant toujours de jeunes Françaises et Français.

Ludovic Pauchant reçoit Coline Sovran, membre du mouvement Terre de Liens et Jade Jourdan, chargée de mission accompagnement à l’installation bio pour Abiosol. Etienne Fourmont, agriculteur dans la Sarthe et auteur du Peace et Food chez HugoPublishing.

Un métier en mutation

Depuis plusieurs décennies, les métiers agricoles sont en mutation. D'après le sociologue François Purseigle, il y a de moins en moins de chefs d'exploitation et d'actifs familiaux mais de plus en plus de salariés dans les exploitations.

Dans un rapport publié lundi 27 février, l'association Terre de Liens met en lumière l'accaparement des terres agricoles françaises par des firmes industrielles. L'association qui rachète des fermes pour y installer de jeunes agriculteurs dénonce la financiarisation des terres agricoles.

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Ludovic Pauchant. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.