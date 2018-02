Deux tiers des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour défendre l'agriculture, selon un sondage

Une majorité de Français jugent Emmanuel Macron et les principaux responsables de l'opposition éloignés des préoccupations de la France rurale, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro vendredi.

Les deux tiers des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour défendre l'agriculture et les agriculteurs. C'est le résultat d'un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié vendredi 23 février, à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris.

Dans le détail, 65% des personnes interrogées ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour mener une bonne politique agricole, et 66% ne font pas confiance au président pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail.

Cette absence de confiance se vérifie chez les sympathisants de gauche, de droite et du Front national. En revanche, une écrasante majorité de sympathisants LREM (83%) fait confiance à Emmanuel Macron pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail et 85% lui font confiance pour mener une bonne politique agricole.

Par ailleurs, aucun responsable de l'opposition n'apparaît comme proche des agriculteurs. Ainsi, 63% des Français estiment que Jean-Luc Mélenchon est plutôt éloigné des préoccupations de la France rurale, et ce chiffre monte à 69% pour Marine Le Pen et même à 84% pour Laurent Wauquiez.

Près de 9 Français sur 10 ont une bonne opinion des agriculteurs

Par ailleurs, 88% des Français disent avoir une bonne opinion des agriculteurs, selon ce sondage. La quasi-totalité des personnes interrogées (95%) estime même qu'ils sont utiles au pays. Cet enthousiasme se vérifie quels que soit l'âge, le sexe ou l'appartenance politique.

Concernant la rémunération des agriculteurs, 82% des Français pensent qu'ils ne sont pas justement rétribués par la grande distribution. Par ailleurs, 58% des Français estiment qu'ils ne sont pas trop subventionnés. En revanche, près de 8 Français sur 10 (79%) considèrent que les agriculteurs utilisent trop de pesticides.

*Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 973 Français, interrogés par internet les 21 et 22 février 2018.