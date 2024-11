De l'emmental importé dans les rayons français : les éleveurs laitiers inquiets

M. Justet, J. Maviert, C. Rougerie, M. Renier, J. Jonas, C. Berbett Justice

En pleine crise agricole, l'importation de produits de l'étranger très consommés en France, comme l'emmental, reste une réalité dans de nombreux supermarchés. Un phénomène qui inquiète les éleveurs.

L'emmental est le fromage le plus consommé dans l'Hexagone. Pourtant, de plus en plus d'enseignes proposent un fromage d'importation. Au dos des paquets dans un supermarché, une simple mention "UE", remarquée par une minorité de consommateurs. "Je ne le savais pas, mais ça me gêne un peu", reconnaît un client.

Les marques distributeur sont moins regardantes

Si les marques nationales d'emmental jouent le jeu, les marques distributeur proposent souvent des prix moins élevés. Les enseignes comme Carrefour et E.Leclerc seraient moins regardantes sur la provenance des produits. Le président de Coopérative U, Dominique Schelcher, affirme pour sa part ne vendre que de l'emmental français. "En période d'inflation, il peut y avoir un risque d'avoir des produits importés à prix plus bas. C'est quelque chose contre lequel il faut se battre", dit-il. Les éleveurs laitiers craignent une baisse de leurs revenus si les importations augmentent.

