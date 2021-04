Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la commune de Jausiers offre des poules aux habitants

L’opération s’appelle "Une poule, une famille" et remporte un vif succès. La mairie espère créer du lien social et réduire la quantité de déchets de ses administrés. #IlsOntLaSolution

Ce jour-là, c’est l’euphorie au sein d'un logement HLM de Jausiers. Neuf poules viennent d’être livrées. Elles vont rejoindre le poulailler partagé. Chaque famille a adopté un gallinacé. "Comme ça, on a quelque chose en commun" explique l’un des enfants de l’immeuble. Un projet commun qui a pour objectif de rapprocher ces voisins. Et apparemment ça fonctionne ! Ils ont construit le poulailler ensemble et sont déjà bien organisés pour s’occuper des poules. Chaque famille a un jour défini pour ramasser les œufs.

122 poules adoptées

L’opération Une poule, une famille, lancée à l’initiative de la commune, rencontre un franc succès. Plus de 12O volatiles ont trouvé une famille d’accueil. Si l’objectif est d’apporter un peu de lien social et de légèreté en cette période morose, la municipalité compte aussi sur ces nouvelles résidentes pour réduire les poubelles de la commune. Une poule peut manger jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an.