Crise du vin : première récolte d'olives dans un vignoble du Bordelais

Après avoir arraché leurs vignes, des viticulteurs du Bordelais, en Gironde, se tournent vers l'olive pour faire face à la crise qui touche leur secteur.

Le climat n'est pas méditerranéen à Saint-Martin-du-Puy (Gironde), et pourtant, les olives ont remplacé le raisin sur une parcelle du vignoble Bordelais. La famille et les voisins du vigneron sont venus participer à une première récolte historique. Confronté à la mévente des vins et aux effets du réchauffement climatique, en 2021, Fabien Bouges a arraché sa vigne et a planté 500 oliviers sur une parcelle de deux hectares.

100 000 hectares à planter dans le Sud-Ouest

"Il y a tout à apprendre, on voit que les arbres se développent, ils poussent, il n'y a pas de mortalité, ça a donné des olives... Donc c'est prometteur", explique-t-il. Émile Bernard, un voisin viticulteur, est venu constater l'adaptation de l'arbre du bassin méditerranéen au climat plus froid et plus humide de la Gironde. "Cela montre bien la crise viticole, il y a quelques années, on ne se serait jamais posé la question d'aller mettre des olives par ici", pointe-t-il.

Dans le grand Sud-Ouest, l'objectif est de planter 100 000 hectares, car la demande d'huile d'olive devrait être de plus en plus forte dans les années à venir.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.