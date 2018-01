VIDEO. Produits laitiers : "Mais il est où le pognon ?" interroge "Cash Investigation"

En 2017, 10 000 producteurs de lait ruinés auraient mis la clé sous la porte. Et beaucoup d’autres croulent sous les dettes. "Quand on voit cette richesse qu’on produit en France, et que chez nous, dans nos fermes, on crève la dalle parce qu’on n’arrive pas à sortir un salaire…" proteste un éleveur en colère.



Face à ces producteurs, des multinationales du lait qui se partagent un gigantesque marché, de 29 milliards d’euros par an rien qu’en France ! Dans les rayons des grandes surfaces, 4 000 références de lait, de beurre, de fromages, de yaourts…

Produits laitiers : les prix en constante augmentation

Les prix des produits laitiers ne cessent d’augmenter. En l’espace de dix ans, + 16% pour le lait, + 25% pour les fromages… Autant d’argent qui passerait des poches des consommateurs à celles des industriels, sans que les éleveurs n’en voient vraiment la couleur.

"Il est où le pognon, putain ? Il est où le pognon à la fin ?" s’exclame un producteur. "Vous nous dites que l’argent va directement aux éleveurs, demande Elise Lucet à Damien Lacombe, le patron de Sodiaal, la première coopérative laitière française, mais eux ne disent pas ça. Ils disent 'mais il est où le pognon ?'..."

"Produits laitiers : où va l'argent du beurre ?", une enquête de Jean-Baptiste Renaud diffusée mardi 16 janvier 2018 à 20h55 sur France 2.