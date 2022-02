Oeufs : les éleveurs réclament une hausse de leurs prix

Une pluie d’œufs s’abat sur la façade du siège de Carrefour. Ce matin du vendredi 11 février, les éleveurs sont venus de toute la France pour réclamer une meilleure rémunération au groupe. "Ils ne veulent pas répercuter nos coûts de production qui ont tous augmenté", déclare un éleveur.

Les consommateurs prêts à payer plus

Ils souhaitent ainsi une augmentation de deux centimes sur chaque oeuf vendu en conventionnel et cinq centimes pour les oeufs bio. Pour Emmanuel Rouyere, cette hausse est indispensable car ces coûts ont fortement augmenté, notamment pour les céréales. "Ils augmentent le coût de l’aliment d’environ 80 euros", calcule-t-il. Les nouvelles réglementations plus exigeantes et le coût de l’énergie qui flambe inquiète également Emmanuel. Les consommateurs assurent être prêts à faire un effort pour que les éleveurs soient rémunérés à leur juste valeur.