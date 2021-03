Loi Egalim : les agriculteurs demandent une rémunération plus juste

Avec 80 Charolaises reparties dans plusieurs prés, David Chaize, éleveur de Bort-l'Etang (Puy-de-Dôme) a des journées bien remplies. Son travail, difficile, est pourtant mal rémunéré. Il attendait beaucoup de la loi Egalim, votée en 2018 pour soutenir les agriculteurs dans leur bras de fer avec la grande distribution. Le rapport de force est toujours d'actualité. "Il faut vraiment que l'Etat agisse, confie David Chaine. Aujourd'hui on voudrait qu'ils arrêtent le double discours, on ne peut pas nous demander de faire toujours mieux, de produire toujours plus vert, et à côté ne pas nous payer nos produits."

Contre la réforme de la PAC

L'éleveur touche à peine 4 euros par kilo de viande, soit en moyenne 1 600 euros par bête, alors que son cout de production s'élève à 2 000 euros. "On est la seule activité ou on ne prend pas en compte le salaire de l'éleveur", déplore David Chaize. Les agriculteurs s'opposent aussi à la réforme de la politique agricole commune. Quentin Baumont, éleveur de brebis à Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme) verrait ses aides à la production baisser, car le calcul se ferait à la taille de l'exploitation. "Ce qui problématique c'est que les petites structures vont être impactées car elles ont peu d'hectares, les grandes structures seront favorisées, et ça va entrainer les grands à devenir toujours plus grands, en prenant des hectares qui pourraient servir à de jeunes agriculteurs qui se lancent."

Parmi nos sources

Compte twitter de la mère de famille : https://twitter.com/MissPotkin



Nous avons communiqué avec elle par message privé pour vérifier son histoire personnelle et familiale

https://www.francetvinfo.fr/societe/egalite-homme-femme-la-repartition-des-taches-domestiques-en-trois-graphes_902569.html

Etude du Credoc publiée par la CAF en 2015 : https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/119/PSF119_2_RBigot_SHobiant_Edaudey.pdf

Liste non exhaustive.