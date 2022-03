Laits équitables : quel juste prix pour les producteurs ?

C. Tixier, L. Trihan C. Halard, T. Guéry, N. Salem, A. Fageon, G. Liabeuf

La rubrique "Derrière nos étiquettes" est consacrée, mardi 22 mars, au prix de notre lait. De nouvelles marques, que l'on retrouve en supermarché, proposent de mieux rémunérer les producteurs et les éleveurs.

Au rayon lait, ils sont de plus en plus présents. Des produits qu'on appelle équitables, qui promettent une meilleure rémunération des producteurs. Des produits semblables, sauf sur le prix. C'est ce qui a interpellé l'un de nos téléspectateurs, Lionel, dans l'Eure-et-Loir. L'un de la marque Lidl, est vendu 15 centimes d'euro de moins que celui de la marque "C'est qui le patron". Pour comprendre, direction l'Indre chez Delphine Girouard. Dans son exploitation, il y a 120 vaches et un lait garanti sans OGM, dont une partie se retrouve dans la brique de marque Lidl.

Une augmentation entre 2 et 4 centimes d'euro est attendue

L'éleveuse juge le prix d'achat de son lait satisfaisant. Comment expliquer l'écart de prix en rayon ? Ces deux laits sont acheminés à quelques kilomètres de là, dans la même laiterie, où 350 millions de litres sont conditionnés chaque année. Pour le gérant de la laiterie, la différence de prix est à chercher du côté des marques. La marge serait moins élevée pour la marque distributeur. Le dirigeant de "C'est qui le patron" invoque la transparence pour se justifier. Les deux marques viennent d'annoncer une meilleure rémunération de leurs producteurs, entre 2 et 4 centimes d'euro d'augmentation, dans les prochaines semaines.