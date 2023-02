DIRECT VIDEO - Faut-il arrêter de manger de la viande ? Le débat du Talk franceinfo.

Le Réseau Action Climat (RAC) a publié un rapport jeudi 2 février qui évalue l’ensemble des mesures mises en place par les grandes enseignes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et estime que ces dernières incitent à la « surconsommation » de viande. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Au niveau global, la consommation de viande est responsable de près de 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la première source d'émissions de CO² de la planète, devant les transports. Ainsi, repenser notre alimentation à l'échelle individuelle et collective est une priorité environnementale mise en avant par les associations et militiants écologistes. Cependant, d'après un rapport du Réseau Action Climat, la grande distribution française mettrait encore trop en avant les produits d'origine animale.

Xavier Poux, chercheur associé à l’IDDRI et consultant chercheur à AScA (bureau d’études pour la gestion de l’environnement) et Benoît Granier, responsable alimentation au Réseau Action Climat sont dans le Talk pour en discurter.

Pour une transition vers l'alimentation durable

Précarité alimentaire, inflation, crise dans le secteur agricole : l'alimentation en France est une question qui se pose depuis plusieurs années le dans le débat public. De plus, ce sujet éminemment politique soulève des pressions sur l'environnement. En France, l'alimentation représente 24% des émissions de gaz à effet de serre "dont les deux tiers proviennent de ntore consomamtion de produits d'origine animale" d'après le rapport du RAC.

Aussi, repenser notre alimentation pour la faire transitionner vers un système plus écologique et, de fait, plus durable, semble nécessaire. Pour se faire, l'implication du secteur de la grande distrisbution dans des plans d'action visant à promouvoir une alimentation durable est requise.

