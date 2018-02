Bretagne : des agriculteurs manifestent devant des magasins Carrefour et Géant

Des agriculteurs du Finistère ont mené deux actions mercredi à Brest pour protester contre les pratiques de la grande distribution a rapporté France Bleu Breizh Izel.

Les Jeunes Agriculteurs ont déversé des pneus, des potimarrons et des bottes de pailles sur le parking d'un magasin Géant de Brest et inscrit des tags "où est le pognon ?" Une action a également été menée devant un magasin Carrefour de Brest où des tags "Il est où le pognon ?" et "Une charte, ça se respecte" ont été dessinés sur l'entrée principale.

Soirée de manifestation

Au total, plusieurs dizaines de tracteurs se sont donnés rendez-vous dès 20h pour mener ces actions en groupe. Les agriculteurs, en particulier les producteurs laitiers, dénoncent les prix d'achat pratiqués par la grande distribution.

EN IMAGES | Actions des @JeunesAgris ce soir dans le pays de #Brest : les #agriculteurs ne comptent pas lâcher la pressionhttps://t.co/mPzAmpwH9b pic.twitter.com/pG24FDlKLJ — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) 31 janvier 2018

Mercredi, le ministre de l'agriculture Stéphane Travert a présenté en Conseil des ministres le projet de loi issu des états généraux de l'alimentation. Il doit permettre de mieux rémunérer les agriculteurs en encadrant notamment les promotions. Les agriculteurs trouvent que ce texte est insuffisant.