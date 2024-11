Crise agricole : les arboriculteurs en colère

Les agriculteurs sont en colère. Ils maintiennent la pression avant la grande journée de manifestation du lundi 18 novembre, en multipliant les actions, comme dans la Drôme.

Des cortèges de tracteurs circulent sur les routes drômoises. Le point de ralliement ? Un rond-point situé aux abords de l’autoroute A7. Il n’est pas question d’y pénétrer, la barrière du péage est gardée par huit camions de CRS. Pourtant, la colère est bien là.

“On doit faire de plus en plus, avec de moins de moyens”

Dans le secteur de Tain-l'Hermitage, viticulture et arboriculture nécessitent beaucoup de main-d’œuvre. Aujourd’hui, les agriculteurs peuvent compter sur une exonération de charges, mais elle pourrait être divisée par deux et mettre à mal la compétitivité des exploitations. “Le nerf de la guerre c’est qu’on doit faire de plus en plus, avec de moins en moins de moyens”, déplore Carlos Asencio.

