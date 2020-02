Covid-19 : l'agriculture commence à ressentir les effets de l'épidémie

Dans la plus grosse coopérative d'éleveurs de porcs en Bretagne, lundi 24 février, on commence à s'inquiéter. Depuis près de trois semaines, les stocks s'accumulent. "Des cartons de produits sensés partir en Chine ont du retard dans les expéditions", explique Samuel Clément, représentant exportation Cooperl. Ici, le marché chinois représente un tiers des exportations. Alors pour Samuel Clément, les effets du Covid-19 commencent à se faire sentir. "Nous vendons beaucoup de matière première pour des usines de transformation. Si elles ne fonctionnent pas, il n'y a pas de rentrée d'argent sur l'économie chinoise et on constate des tensions sur les paiements", précise-t-il.

La peste porcine de 2019

Avec l'épidémie qui sévit dans le pays, les ports chinois tournent au ralenti, et les containers sont bloqués. Ce qui pèse sur la filière française. Pourtant, en 2019, les exportations vers la Chine se portaient bien (+60% par rapport à 2018). Les producteurs français bénéficiaient alors de l'épidémie de peste porcine qui sévissait en Chine.

Le JT

Les autres sujets du JT