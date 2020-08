Coronavirus : un agriculteur trouve un désinfectant naturel

Dans un laboratoire de fortune, situé à Condat-en-Combraille, dans le Puy-de-Dôme, un agriculteur à la retraite a trouvé une solution pour tuer à la fois la Covid-19 et l’ennui. "Normalement, il faut vaporiser et il n’y a même pas besoin de se frotter les mains", explique-t-il, un spray à la main. Le mélange contient de l’eau et des pastilles de sel traitées par un système d’électrolyse. "En fait, c’était pour désinfecter les bâtiments d’élevage, les laiteries, les fromageries…", précise Roland Garde.

Les commandes affluent

En tant que fongicide, ce mélange servait également jusqu’ici à traiter les céréales. Il s’avère que cet anti-virus et anti-bactérien naturel est également efficace contre la Covid-19. Et cela sur toutes les surfaces. Des analyses réalisées par des laboratoires ont permis de conclure qu’il éradique le coronavirus en trente secondes. Des Ephad, des maisons de santé ou encore des cinémas ont déjà passé des commandes pour recevoir ce désinfectant naturel.

