Convention citoyenne pour le climat : les réactions enthousiastes de Marion Cotillard et Yann-Arthus Bertrand

Alors que les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat commencent, vendredi 19 juin, à voter les propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la comédienne Marion Cotillard et le photographe Yann Arthus-Bertrand ont réagi avec enthousiasme.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Je pense que les politiques peuvent vous remercier", a déclaré, vendredi 19 juin, la comédienne Marion Cotillard, venue soutenir la Convention citoyenne pour le climat. "J'ai trouvé incroyable l'envie de tous ces gens de changer le monde, a quant a lui réagi le photographe Yann Arthus-Bertrand sur franceinfo. C'est assez formidable et je crois que cette Convention restera dans l'Histoire."

A partir de ce vendredi 19 juin, les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat se réunissent à Paris pour voter les propositions élaborées durant les neuf mois de travail.

Yann Arthus-Bertrand réalise un film sur ces 150 citoyens : "Ca a changé leur vie, c'est ce qui m'intéresse dans le film. Ils veulent mettre le mot 'écologie' dans la Constitution. Ils ont travaillé avec des juristes pour voir ce qui était possible, ils se sont renseigné pour savoir où trouver l'argent pour ces changements, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire." Et il poursuit : "J'ai l'impression qu'on n'a jamais fait quelque chose d'aussi fort pour l'écologie en France, mieux que les partis politiques."

Désormais, on attend des politiques et du président de la République qu'ils soient aussi audacieux et courageux que vousMarion Cotillard

L'actrice française avait rencontré Emmanuel Macron le 13 février 2019, en compagnie du militant écologiste Cyril Dion. C'est à l'issue de cette entrevue que le président de la République avait décidé de mettre en place cette Convention citoyenne pour le climat.



"Je vais, avec enthousiasme et émotion, relayer tout ce que vous avez pu créer ici. Encore une fois, je vous en remercie. Cela me rend fier d'être française", a rajouté Marion Cotillard.



Un rapport final rendu dimanche



Emmanuel Macron recevra les membres de la Convention citoyenne sur le climat le 29 juin pour entendre leurs propositions et leur apporter des réponses. C'est Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui viendra dimanche recevoir leur rapport final.

Yann-Arthus Bertrand ne s'est dit "ni optimiste ni pessimiste" sur les suites que l'exécutif compte donner à cette Convention pour le climat : "On verra bien ce que ça va donner, ce que le gouvernement va en faire derrière", a t-il estimé, tout en prévenant qu'il y avait urgence : "En 2050, on va déjà commencer à voir le changement climatique, donc c'est le moment de se réveiller."