Consommation : pourquoi les tomates n'ont-elles plus de goût ?

Trouver des tomates qui ont du goût relève quasiment aujourd'hui de la mission impossible, même en pleine saison. Une association a fait tester des tomates grappe de grandes surfaces ou de primeurs et le résultat est sans appel : seulement 25% des consommateurs sont satisfaits du goût et 19% en supermarché.

Le transport dans le viseur

Le problème ne vient pas de la production mais de la logistique."Il faut la déguster directement chez le producteur. Arrivé chez vous au niveau de la consommation elles n'ont plus de goût parce que derrière ça vous avez du transport. Quand la tomate est transportée dans des camions frigorifiques, vous cassez le goût de la tomate. Et ça, c'est irrémédiable", détaille Jacques Rouchaussé, maraîcher et président des producteurs de légumes de France. Dernier conseil de maraicher pour préserver le goût des tomates : ne jamais les mettre au réfrigérateur.

