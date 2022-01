Consommation : les ventes de produits bio en baisse en 2021

Pierre-Nicolas Grisel, éleveur de volailles bio en région parisienne, est confronté à la même situation depuis la fin de l'été : il n'est pas sûr de vendre tous ses poulets. "Les commandes en magasin bio, qui constituent la moitié de mes ventes, ont diminué de 20%", déplore-t-il. Il constate aussi une baisse des ventes dans sa propre boutique. Dans le bio, ce phénomène est généralisé, en témoigne la baisse de 3,1% en 2021.

Une concurrence plus nombreuse et variée

Dans le Loiret, Benjamin Trouslard, maraîcher, voit lui aussi les clients se faire plus rares. Il vend certains de ses produits jusqu'à 50% plus cher que ceux issus d'une agriculture classique. Pour faire accepter cet écart, "c'est un combat de tous les jours", reconnaît-il. Outre des prix plus élevés, la concurrence plus nombreuse et variée peut également expliquer la baisse des ventes des produits bio. "C'est remplacé par d'autres types de produit qui ont aussi des engagements sociétaux et environnementaux", explique Karine Sanouillet, experte de la grande consommation.