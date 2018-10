VIDEO. Le prix de la bière va-t-il doubler à cause du réchauffement climatique ?

Une bonne bière en terrasse après une longue journée de travail : ce geste, à accomplir avec modération, devrait bientôt coûter plus cher. Et cela à cause du réchauffement climatique. Les épisodes de sécheresse à répétition ont provoqué une baisse de la production mondiale de l'orge, nécessaire à sa fabrication. "L'orge de brasserie, avec les fortes chaleurs et le manque d'eau, souffre un peu au champ", confesse Bertrand Coustenoble, producteur, interrogé par France 2.

Le prix de la bière pourrait doubler

Selon une étude, la production de cette céréale, ingrédient de base de la bière, pourrait chuter de 16%. La conséquence pourrait être lourde, le prix de la boisson pourrait bien doubler. La bière est la boisson alcoolisée la plus consommée au monde et la France n'échappe pas à la règle. Chaque année, un Français consomme en moyenne 30 litres de bière.

