Consommation : la fin de la guerre des prix ?

Qu’ils soient agriculteurs, distributeurs ou consommateurs, ils ne sont pas totalement convaincus par le projet de loi Travert. Vivre de son travail, c’est ce qu’aimerait Sébastien Martinet, exploitant agricole à Sauvigny-les-Bois (Nièvre). Le gouvernement veut lui donner plus de poids face aux distributeurs pour négocier ses prix. Il demande à voir. "On a tellement de promesses à chaque fois de nos politiques, qu’on attend, on attend, et puis bon, on voit bien… Ça fait dix ans que je suis installé : d’eux, il n’y a pas grand-chose à attendre", estime-t-il.

Un système repensé

Jusqu’à maintenant, ce sont les distributeurs qui imposent leurs prix aux agriculteurs. Cette fois, ce seraient les producteurs qui proposeraient leurs prix aux grandes surfaces en fonction de leurs coûts de production, pour être justement rémunérés. Les distributeurs sont-ils prêts à jouer le jeu ? Pas sûr.

Le JT

Les autres sujets du JT