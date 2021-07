Consommation : comment bien choisir ses tomates ?

Comme chaque lundi, le 13 heures vous donne de bons conseils pour choisir vos fruits et légumes de l'été. Cette semaine, on se penche sur la consommation de la tomate.

C'est le fruit le plus consommé par les Français : 15 kilos par an. Alors comment choisir la plus savoureuse ? "Le premier réflexe à avoir, c'est de la sentir. Plus le fruit exhale, plus il aura de goût" explique la journaliste Maeva Damoy. "Deuxième réflexe, le toucher. La tomate doit être légèrement ferme, mais surtout sa robe doit être bien lisse. Mais la meilleure garantie, c'est la présence de son pédoncule. Cette petite tige est capitale, car elle transmet des sucs nourriciers même après la cueillette", car la tomate continue de mûrir après la récolte.

Ne pas conserver au réfrigérateur

On le rappelle, il ne faut surtout pas la conserver au réfrigérateur. "La tomate déteste le froid. En-dessous de dix degrés, elle perd son goût et sa texture. Elle n'est pas fan de la chaleur cela dit car elle ramollit", rappelle la journaliste. La meilleure solution reste un panier à fruits placé dans la cuisine. Et comment faire son choix parmi les 12 000 variétés de tomates ? "Vous pouvez privilégier la Cœur de bœuf, bien charnue. L'Evergreen, un peu épicée, fera un bon gaspacho." Enfin, il faut les laver pour éviter germes et pesticides.