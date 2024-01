Colère agricole : "Redonnons-nous de la souplesse dans les pesticides et la possibilité de stocker de l'eau", demandent les producteurs de fruits

"Redonnons-nous de la souplesse dans les pesticides et dans la possibilité de stocker de l'eau", demande, sur franceinfo samedi 20 janvier, Françoise Roch, présidente la Fédération nationale des producteurs de fruits et arboricultrice à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne.

Les manifestations et les actions d'agriculteurs en colère se multiplient en France et dans le reste de l'Europe ces dernières semaines. L'autoroute A64 est toujours bloquée au sud de Toulouse, samedi en fin d'après-midi.

Françoise Roch dénonce "beaucoup de promesses et pas beaucoup d'actions" de la part des derniers gouvernements. "Ça fait des années qu'on essaye d'expliquer qu'on met la charrue avant les boeufs, que la France s'est désengagée de la recherche" pour remplacer les produits phytosanitaires, déplore l'agricultrice.

"J'arrive à peine à me sortir 1 000 euros par mois et ça fait des années que ça dure", témoigne Françoise Roch qui n'envisage pas de transmettre son exploitation à ses enfants. "On ne peut pas demander indéfiniment de plus en plus de contraintes à des producteurs de plus en plus pauvres", estime la syndicaliste ajoutant que la France a perdu 40% de ses vergers en 20 ans.