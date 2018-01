Citron de Menton : un agrume français au succès fulgurant

Le citron est une fierté à Menton (Alpes-Maritimes). Depuis trois ans, cet agrume est devenu très demandé. "Aujourd'hui, le plus gros problème c'est qu'on n'en a pas assez. Je ne me rappelle plus quelle usine demandait 100 litres de jus de citron de Menton pour janvier. Aucun des producteurs n'était capable de fournir ça", explique Jean-Philippe Laurès, producteur de citrons de Menton.

Une demande bien plus forte que l'offre

Il y a trois ans, le citron de Menton obtenait son IGP, l'indication géographique protégée. Depuis, tout le monde se l'arrache, mais la production, elle, ne suit pas. Seulement 40 tonnes de citrons labellisés ont été produites l'année dernière. Pour pérenniser l'activité, il en faudrait 600 tonnes. Pour satisfaire la demande, il faudrait même en produire 2 000 tonnes. Les qualités de cet agrume made in France sont appréciées. Pour prêter main-forte aux producteurs, la mairie de la commune va faire pousser des milliers de plants dans des serres désaffectées.

