Chine : en pleine crise du porc, Pékin pioche dans ses stocks pour approvisionner le marché

Le porc est la viande préférée des Chinois. On en mange à toutes les sauces. Mais beaucoup vont devoir s'en priver à l'approche des vacances chinoises pour cause de flambée des prix. En cause, la terrible épidémie de peste porcine africaine, qui a décimé des cheptels entiers et fait bondir les prix. Le kilo devrait atteindre 5,10 €, soit une augmentation de 50% en un an. Une nouvelle qui n'est bonne ni pour le moral des consommateurs ni pour leur portefeuille.

10 000 tonnes de porc surgelé mises en circulation

Du coup, craignant le mécontentement populaire, les autorités chinoises ont pris des mesures d'urgence, à savoir la mise en circulation 10 000 tonnes de cochons surgelés pour garantir l'approvisionnement du marché. Une mesure dérisoire, alors que la Chine est le plus gros consommateur de viande de porc au monde. Un million de tonnes de porc sont ingurgitées chaque semaine, soit 40 kg par an et par habitant, contre 34 en France. Le gouvernement devrait à nouveau puiser dans ses réserves de porc congelé dans les prochains jours, tant le sujet est potentiellement explosif, à la veille du 1er octobre, les 70 ans de la création de la République populaire de Chine.

