Championnat de monde de la boucherie : l'équipe de France est à l'entraînement

Le matériel règlementaire pour ces championnats du monde : dix couteaux, une paire de ciseaux et une feuille de boucher. À l'étage supérieur, on livre les meilleurs morceaux spécialement sélectionnés pour l'entraînement. Les six professionnels de l'équipe de France vont devoir confectionner 80 pièces en un temps record. En 2016 en Australie au Championnat du monde la boucherie, c'est la France qui a gagné. Deux ans après, les champions sont toujours aussi motivés mais la pression est plus grande, car il s'agit cette fois de remettre leur titre en jeu.

Résultat dans deux semaines à Belfast

Le concours sert également de vitrine pour une filière qui a toujours du mal à recruter. Le métier de boucher est souvent boudé par les jeunes générations. Pour les épreuves du Championnat du monde, la présentation est très importante. La tenue des bouchers, la complicité de l'équipe et la finition sont également notées. Dernière petite touche : des violettes de printemps en décoration pour ces oeuvres d'art. Les Championnats du monde auront lieu dans deux semaines exactement à Belfast en Irlande du Nord.