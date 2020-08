Champagne : des ventes en baisse à cause du coronavirus

Christophe Diard est vigneron à Epernay, dans la Marne. Il vient de commencer les vendanges de ses quatre hectares. Il les inspecte régulièrement et pense, que le cru de champagne sera exceptionnel cette année. "Bien équilibré, un goût millésime en perspective. On espère qu'il sera millésimé", explique-t-il. Mais malgré la qualité des récoltes, cette année, les vendanges ont un goût amer. Christophe Diard va devoir réduire sa récolte de 20%. À cause de la crise sanitaire, les consommateurs boudent le champagne.



Toute la Champagne est touchée

C'est toute la Champagne qui est touchée, avec le confinement et la faible activité des restaurants, bar et hôtels, les ventes devraient baisser de 34%. Tout le secteur a donc dû trouver un accord : limiter la production, pour éviter des stocks trop importants et des prix cassés. La décision ne fait pas l'unanimité, mais les vignerons n'ont guère le choix. La vente de champagne pourrait passer cette année sous la barre des 200 millions de bouteilles.

