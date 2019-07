Ceta : "C'est une catastrophe pour l'environnement et la santé des Français", juge Bardella (RN)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La militante écologiste Greta Thunberg doit effectuer un discours devant les députés de l'Assemblée nationale, mardi 23 juillet. "Cette dictature de l'émotion permanente, qui plus est lorsqu'elle s'appuie sur des enfants, est une nouvelle forme de totalitarisme", critique Jordan Bardella, député européen RN et invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 23 juillet.

Mardi 23 juillet, l'Assemblée nationale doit voter l'accord économique et commercial global, un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (Ceta). "Le Ceta est une catastrophe pour l'environnement, parce que cela va évidemment accroître les échanges et le transit de supertankers et de grands bateaux qui vont aller chercher des marchandises toujours plus loin. Cela va avoir des effets dramatiques sur l'environnement et sur la santé des Français, sur ce que l'on a dans nos assiettes", indique Jordan Bardella.

"Le Ceta va menacer la filière bovine"

Et concernant l'emploi ? "Si l'on en croit les professionnels du secteur bovin notamment, ils nous expliquent que le Ceta va menacer directement 50 000 emplois dans la filière bovine, parce que l'on va mettre en concurrence nos travailleurs et nos éleveurs avec des producteurs canadiens qui valent 30 à 40% de moins", explique Jordan Bardella.

Le député RN est revenu sur la polémique concernant les propos de l'eurodéputée LR Nadine Morano et la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. "Ce qui me choque, c'est la manière dont Sibeth Ndiaye, qui devrait avoir un peu de dignité, un peu de tenue, exprime son mépris à l'égard de la France et de notre identité de manière permanente. Je vous rappelle que lorsque Simone Veil est décédée elle nous a dit 'la meuf est dead’, elle nous parle de la France des kebabs, elle arrive dans des cérémonies officielles habillées comme un Télétubbies", botte en touche Jordan Bardella.